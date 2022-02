Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/02/2022

Faleceu na terça-feira (01), a professora aposentada Flauzina Borges Sirelli, aos 82 anos, vítima de parada cardíaca. Ela era moradora do bairro Patrimônio Novo e casada com o senhor Ademar.Dona Flauzina deixa as filhas Cintia e Vanessa, além dos netos Petria, Pietro, Rian e Lorran e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na manhã desta quarta-feira (02), no Cemitério Municipal de Votuporanga.