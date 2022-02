Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 03/02/2022

Dejair José dos Santos, o Dejinha, aos 75 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (03), o famoso barbeiro do bairro São João, Dejair José dos Santos, carinhosamente conhecido como 'Dejinho', aos 75 anos, vítima de mau súbito.Seu Dejinha deixa a esposa Neusa Roque dos Santos, as filhas Rosemar Roque e Lucimar Maria, os genros Ademir e Valdir, os netos Igor Henrique, Vitória, Ana Gabriela e José Gabriel, os bisnetos Nicolas, Laura, José Pietro e Maria Alice, além dos demais familiares e amigos.Ele que era muito querido em Votuporanga, está sendo velado no velório municipal e a cerimônia de sepultamento ocorrerá na manhã desta sexta-feira (04), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.