publicado em 01/02/2022

Darci Vaz Moreira Barbosa, aos 64 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (30), o pedreiro Darci Vaz Moreira Barbosa, aos 64 anos, vítima de arritmia. Ele era morador do bairro Jardim das Palmeiras e deixa os filhos Flávia, Fabiana, Ellen, Júnior, Jéssica e Vitor, além dos demais familiares e amigos. A cerimônia de sepultamento ocorreu na segunda-feira (31), no cemitério Jardim das Flores.