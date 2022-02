Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 04/02/2022

Faleceu na quinta-feira (03), o segurança Aparecido Marques de Souza, aos 53 anos, vítima de pneumonia. Ele era morador do município de Álvares Florence e estava internado no HB (Hospital de Base) de Rio Preto. Aparecido deixa amigos e familiares, seu corpo foi sepultado na tarde desta sexta-feira (04), no Cemitério Municipal de Votuporanga.