Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 15/02/2022

Antônio Galloro (Foto: Reprodução)

Faleceu na segunda-feira (14), às 20h, o senhor Antônio Galloro, pai do delegado votuporanguense da Polícia Federal, Rogério Galloro. Antônio atualmente residia em São José do Rio Preto, mas possui um grande número de familiares em Votuporanga. Ele deixa a esposa Raquel Viana, os filhos Daniela Galloro, Valéria Galloro e Rogério Galloro. Seu corpo está sendo velado no Velório e Crematório do Cemitério Jardim da Paz, localizado na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, n° 1775, bairro Universitário, em Rio Preto e a cerimônia de despedida ocorrerá às 17h, desta terça-feira (15).