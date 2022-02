Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/02/2022

Adevino da Silva Bueno, aos 74 anos (Foto: Reprodução)

Faleceu no domingo (30), o funcionário público aposentado, Adevino da Silva Bueno, aos 74 anos. Ele era muito conhecido por trabalhar no município de Parisi e deixa a esposa Dorcas Pereira Bueno, a filha Érica Pereira Bueno, a neta Beatriz Bueno e os demais familiares e amigos. O sepultamento aconteceu na segunda-feira (31), no Cemitério Municipal de Votuporanga.