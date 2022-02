Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/02/2022

begair Teixeira Duarte, aos 79 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu às 23h55 de terça-feira (01), a cabelereira aposentada Abegair Teixeira Duarte, aos 79 anos, vítima de complicações após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor na cabeça. Ela estava internada no HB (Hospital de Base) de Rio Preto.Dona Abegair era moradora do bairro Parque das Brisas e viúva de José Duarte Sobrinho, ela deixa os filhos Nilza e Valdir e demais familiares e amigos. Muito conhecida por participar dos Vicentinos em Votuporanga, Abegair será sepultada às 17h desta quarta-feira (02), no Cemitério Municipal.