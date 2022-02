Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 04/02/2022

Sirley Biscola Rodrigues, aos 44 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quinta-feira (03), a cuidadora Sirley Biscola Rodrigues, aos 44 anos vítima de um acidente na semana passada em Valentim Gentil. Ela teve ferimentos graves e permanceu internada no HB (Hospital de Base de Rio Preto), mas não resistiu.Sirley deixa o esposo Jean Cassio de Oliveira, o filho Gabriel e os demais familiares e amigos. O corpo está sendo velado no velório Muncipal de Valentim Gentil e a cerimônia de sepultamento será neste sábado (04), às 8h no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.