publicado em 18/02/2022

Joaquim Ferreira da Costa Filho, aos 91 anos (Foto: Reprodução)

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (18), o senhor Joaquim Ferreira da Costa Filho, aos 91 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele era membro da Irmandade da Santa Casa de Votuporanga e foi um dos sócios da Jowanel Indústria de Móveis Estofados.

Senhor Joaquim foi um dos pioneiros da cidade, ao lado dos seus irmãos Walter Ferreira da Costa e Nelson Ferreira da Costa, iniciou as atividades da empresa Irmãos Costa e Companhia, em Fernandópolis, mas a demanda foi muito alta e seus pais Maria Candida Costa e Joaquim Ferreira da Costa, decidiu mudar a indústria para Votuporanga. A partir daí a empresa se expandiu para outros estados e ficou conhecida nacionalmente, começando uma nova etapa, quando deixou de ser Irmãos Costa e Companhia para tornar-se a Jowanel Indústria de Móveis Estofados; Jowanel é a junção das inicias JOaquim, WAlter e NELson.

Ao longo de sua vida, Joaquim Ferreira contribuiu com o desenvolvimento e crescimento de Votuporanga, ele era casado com Dolores Pardo da Costa e deixa os filhos Carlos Alberto Pardo da Costa, casado com Tania Mara Lui da Costa; Eduardo Pardo da Costa, casado com Denise Vidigal da Costa; Luiz Roberto Pardo da Costa, casado com Juçara Maria Libano da Costa; Tania Maria Pardo da Costa Guerra, casada com Pericles Guerra; Lucimara Pardo da Costa Pascoalato, casada com Wilmar Pascoalato; Mariluci Pardo da Costa Casemiro, casada com Fabiano Casemiro.

Além disso ele também deixa 14 netos que são: Melina Lui da Costa, Lais Lui da Costa, Beatriz Lui da Costa, Ricardo Vidigal da Costa, Eduardo Vidigal da Costa, Clarissa Correa da Costa, Thiago Correa da Costa, Alessandra da Costa Guerra, Marina da Costa Guerra, Jessica Ruiz Pascoalato Segura, Laissa Ruiz Pascoalato, Carolina da Costa Pascoalato, Mariana da Costa Casemiro e Matheus da Costa Pascoalato. Ainda três bisnetos: Lucas da Costa, Dante e Luiz Otávio.

Seu corpo foi sepultado às 11h desta sexta-feira (18), no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Trajetória

Joaquim Ferreira nasceu no dia 30 de março de 1930, na cidade de Catanduva. Estudou o ginásio e o colegial no município de Monte Aprazível, no colégio Dom Bosco. Depois, no ano de 1952, se formou em contabilidade na Escola Técnica do Comércio em Mirassol. Após sua formatura, mudou-se para Fernandópolis para trabalhar como Gerente Geral de uma Oficina Mecânica e Posto de Gasolina da família.

Com a venda da Oficina e do Posto de Gasolina no início da década de 1960, transferiu-se para Votuporanga; sócio fundador da Irmãos Costa e Companhia (Superbel) em 20 de fevereiro de 1964 na cidade de Fernandópolis/SP, transferida posteriormente para Votuporanga.

Em 2019, ele recebeu da Câmara Municipal o título “Cidadão Votuporanguense’, honraria na qual toda família se orgulha.

