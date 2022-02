Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/02/2022

Paulo Amaury Cappellano Rugno, aos 74 anos (Foto: Redes Sociais)

Faleceu na noite de terça-feira (8), aos 74 anos, o conhecido professor Paulo Amaury Cappellano Rugno. O educador, que por anos atuou no Colégio Piconzé, estava internado no HB (Hospital de Base), em São José do Rio Preto, devido complicações da Covid-19.

Professor Amaury residia no bairro Patrimônio Novo e deixa a esposa Marlene Alves Rugno, os filhos Amaury Alves Rugno e Renata Alves Rugno, além dos netos Amaury Jr, Juliana, Ricardo e Rafaela e os demais familiares e amigos.