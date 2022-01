Os corpos de Ailton Lemes, Darci Neves e Wellington Neves estão sendo velados no Velório da Rosa Mística

publicado em 27/01/2022

Ailton Lemes, Darci Neves e Wellington Neves serão sepultados no Cemitério Parque Jardim das Flores (Foto: Arquivo Pessoal)

Os corpos de Ailton Lemes de Oliveira, de 67 anos, Darci Neves de Oliveira, de 71 anos, e o filho deles, Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, já estão sendo velados em Votuporanga, no Velório da Rosa Mística. O sepultamento está previsto para acontecer às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Pai, mãe e filho de Votuporanga morreram em um acidente entre um carro de passeio e uma caminhonete na BR-262, região de Ribas do Rio Pardo, cidade que fica a 97 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O fato ocorreu por volta das 16h de terça-feira (25).