Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 31/01/2022

Faleceu na tarde de domingo (30), Maria Divina da Silva Magossi, aos 83 anos, vítima de causas naturais. Dona Maria era votuporanguense, mas atualmente residia no município de Rondonópolis. Ela era casada com o senhor Clementino Magossi e deixa as filhas Maria Gorete e Lucelena, genros Nilton e Gilmar, além dos netos Gabriela, Evellyn, Rafael e Isabela. Seu corpo está sendo velado no velório Sagrado Coração e a cerimônia de sepultamento ocorrerá às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.