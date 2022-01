Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/01/2022

Faleceu no sábado (22), Kazuko Kobayashi Katayama, aos 102 anos, vítima de causas naturais. Ele era viúvo de Manabu Katayama e morador das Chácara das Paineiras. Senhor Kazuko deixa os filhos Masashi, Hiroko e Sumio, além dos outros familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no domingo (23), no Cemitério Municipal de Votuporanga.