publicado em 26/01/2022

Júlio Roberto do Carmo, aos 88 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na terça-feira (25), o lavrador Júlio Roberto do Carmo, aos 88 anos. Ele era morador do município de Valentim Gentil e deixa os filhos João Francisco, Luiz Carlos, Paulo Sérgio, Marcos Antônio e José Donizete (em memória). Seu corpo foi sepultado na manhã de quarta-feira (26), no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.