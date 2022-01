Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 29/01/2022

Joaquim Luiz da Silva, aos 86 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (28), na Santa Casa de Votuporanga, o aposentado Joaquim Luiz da Silva, aos 86 anos, vítima de câncer no pâncreas. Ele era carinhosamente conhecido como 'Vô do Chapéu' por frequentar o bar da Andréia, no bairro São Cosme.Senhor Joaquim era casado com Maria Antônia Néspoli da Silva e teve como último endereço o bairro São Damião. Ele deixa os filhos Camilo, Maria, Aparecido, Valdir, Cleunice, Clarice e Tereza, além de netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado neste sábado (29), no Cemitério de Fernandópolis.