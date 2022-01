Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/01/2022

Faleceu na terça-feira (25), Darcy Neves de Oliveira, aos 71 anos. Ela era moradora do bairro Patrimônio Velho e casada com Ailton Lemes de Oliveira. Ela deixa os filhos Welligton e Ailton Júnior, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado nesta quinta-feira (27), no cemitério Jardim das Flores.