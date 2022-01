Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 26/01/2022

Cláudio Lourenço de Souza, aos 94 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada de terça-feira (25), na Santa Casa de Votuporanga, Cláudio Lourenço de Souza, aos 94 anos, vítima de insuficiência respiratória. Ele era morador do município de Valentim Gentil e casado com Maria Josefa da Conceição de Souza. Senhor Cláudio deixa os filhos Maria Aparecida, José Antônio, Benedito Geraldo, Isabel de Fátima e Cláudio, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.