Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/01/2022

Clarinda Mariana Bernardino, aos 80 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (27), Clarinda Mariana Bernardino, aos 80 anos, vítima de embolia pulmonar. Ela era casada com o senhor José Bernardino e residia no bairro Pozzobon.Senhora Clarinda deixa os filhos Iraides, José, Ivair, Wilson, Adebrair e Adevair (em memória), além 17 netos, 17 bisnetos e demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado nesta sexta-feira (28), às 10h, no município de Mira Estrela.