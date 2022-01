Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/01/2022

Aurora Gomes Hernandes Galã, aos 89 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta terça-feira (25), Aurora Gomes Hernandes Galã, aos 89 anos, vítima de insuficiência renal. Ela estava internada há seis dias na Santa Casa de Votuporanga.Senhora Aurora era viúva de Onésio Galã e moradora do bairro San Remo. Ela deixa os filhos João Galã e Geneci Galã, os netos Rogério, Rodrigo, Graciele, Gisele, Daniela e Moisés, cinco bisnetos e demais familiares e amigos. O corpo será velado no Velório Sagrado Coração, a partir das 18h e a cerimônia de sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, às 10h, no cemitério Jardim das Flores.