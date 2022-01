Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 29/01/2022

Alcides Francisco de Oliveira, aos 81 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (28), na Santa Casa de Votuporanga, o construtor Alcides Francisco de Oliveira, aos 81 anos, vítima de câncer de pulmão e complicações da Covid-19. Ele morador do bairro Patrimônio Novo e casado com a senhora Zoraide Jorge de Oliveira.Senhor Alcides era muito querido por toda família e amigos, ele deixa os filhos Andrea Francisco de Oliveira Romeiro, Jaqueline Francisco de Oliveira, Fábio Francisco de Oliveira e Cristiano Francisco de Oliveira, além de netos e bisnetos. Seu corpo foi sepultado na sexta-feira (28), no cemitério do município de Estrela D' Oeste.