publicado em 28/01/2022

Clarindo Moreti, aos 86 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (26) no HB (Hospital de base de Rio Preto, o aposentado Clarindo Moreti, aos 86 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele residia no bairro Colinas e deixa a esposa Julia Corte Moreti, os filhos João, Aparecida, Lucas, Marcos e Juliana, além dos netos Analice, Adriano, Silvana, Júlia, Giovana, André, Jaqueline e Ana Maria, o binesto José Pedro, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na quinta-feira (27), no cemitério de Boa Vista dos Andradas, em Álvares Florence.