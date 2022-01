Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 31/01/2022

Carmen Martins Tavares, a ‘Tita’, aos 86 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (28), Carmen Martins Tavares, carinhosamente conhecida como ‘Tita’, vítima de complicações da Covid-19. Dona Carmen era viúva do senhor Oscar Tavares de Souza e moradora do centro de Votuporanga. Ela deixa os filhos Álvaro Tavares, Marcos Tavares e Valéria Tavares, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal.