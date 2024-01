Treinador reclamou que a bola bateu no atacante do Grêmio Prudente na jogada do segundo gol do adversário

publicado em 26/01/2024

Rogério Corrêa conversou com a reportagem da Cidade FM 94,7 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Marques

Rogério Corrêa, técnico da Votuporanguense, entende que o árbitro do jogo contra o Grêmio Prudente, Juliano José Alves Rodrigues, errou no segundo gol do adversário na noite de anteontem na Arena Plínio Marin. Na visão do treinador, dos jogadores e da comissão técnica do CAV, a bola bateu no braço do atacante dos visitantes, lance que resultou no gol.

O lance, na análise da Alvinegra, foi crucial para a derrotada, já que a Pantera estava dominando a segunda etapa. “A bola bateu na mão do jogador, inclusive até o árbitro pergunta para o bandeira, que estava do meu lado, se foi ou não. Quer dizer, ele não sabia, o bandeira não assumiu, não ajudou, e o quarto árbitro estava passeando naquele momento e disse que não viu”, declarou Rogério em entrevista à rádio Cidade FM 94,7, logo após o jogo de 2 a 0 para o Prudente na estreia das esquipes no Campeonato Paulista da Série A3.

“Eu até falei para ele [árbitro], que ele fez uma bela arbitragem, e errou uma vez que ficou marcado”, disparou. Juliano teve como auxiliares Gabriel Pozzer e Henrique Perinelli Oliveira.

O lance reclamado pela Alvinegra aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo do CAV, Frank, foi tirar a bola e ela bateu em Luquinha, sobrou para Coutinho, que chutou rasteiro e João Paulo defendeu, mas o rebote ficou para Luquinha completar para o gol vazio – o segundo dele na partida. Jogadores e todo o banco do CAV ficaram revoltados com o lance. Por reclamação, o preparador físico Diogo Augusto Oliveira Fernandes levou amarelo.