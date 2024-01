Na visão do técnico Rogério Corrêa, nos testes o resultado é o menos importa; ele analisa positivamente a preparação

publicado em 19/01/2024

Atacante Adriano Luiz em treinamento da Votuporanguense para o Paulista da Série A3 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

A Votuporanguense programou quatro testes de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. Os jogos foram contra o sub-20 do Tanabi, Linense, Mirassol e América de Rio Preto. A Alvinegra venceu um jogo, perdeu dois e empatou uma partida. No entanto, na visão do técnico Rogério Corrêa, nos testes o resultado é o menos importa.

O primeiro jogo-treino do CAV ocorreu no campo da Ferroviária, contra o sub-20 do Tanabi que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treino ocorreu em três tempos e o placar ficou em 2 a 2. O centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, fez os gols da equipe de Votuporanga.

Na sequência, a Pantera enfrentou o Linense, em Lins, teste que terminou em 2 a 1 para os donos da casa. Wendel Júnior fez o gol alvinegro. O único amistoso de preparação foi contra o Mirassol, na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin. A Alvinegra venceu por 2 a 1, com dois gols de Barcos. Por fim, na tarde de anteontem, a Votuporanguense encarou o América, no Teixeirão, em São José do Rio Preto, e perdeu por 2 a 1. Edson fez o gol do CAV.

Nos quatro testes, a Pantera marcou seis gols e levou sete. No duelo diante do América, existia a expectativa para saber quais os 11 inicias da Alvinegra, que, em tese, poderia ser o time que inicia a competição na próxima quarta-feira. Porém, o Rogério mesclou bastante os times nos três tempos e não deu pistas da equipe titular.

Assim como nos outros três testes, o treinador avaliou positivamente o treino contra o América. “A avaliação que faço do jogo hoje foi positiva. Nós criamos um ambiente onde vamos jogar na nossa competição, algumas partidas neste mesmo horário das 15h. Os atletas sentiram muito calor, porém notamos que a nossa preparação está no caminho certo”, analisou.