publicado em 22/12/2023

O Estádio Cláudio Rodante será o local da peneira para captar jovens talentos (Foto: Facebook/Fefecê)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com um novo presidente que pretender reerguer o clube, o Fefecê realizará no dia 13 de janeiro, às 9h, no Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis, uma peneira para captar jovens talentos para as equipes que disputarão o Campeonato Paulista em 2024.

O Fefecê busca novos talentos para as categorias sub-15 (nascidos em 2009 e 2010), sub-17 (2007 e 2008) e sub-20 (nascidos em 2004, 2005 e 2006). A iniciativa visa promover o desenvolvimento e a ascensão de jovens atletas da região.

Desde a saída do ex-presidente Jerry Falcão, o clube passou por algumas mudanças na sua estrutura diretiva. O novo presidente, Luiz Carlos da Cruz Severino, conhecido popularmente como Luizão, assume o comando do Fefecê com o vice-presidente Thiago Sivieri ao seu lado. A nova gestão promete renovar os ares do clube e investir na formação de novos talentos.

A inscrição para a peneira será simbólica e solidária: um quilo de alimento não perecível. Os interessados devem comparecer trajando camisa branca, calção preto e meias pretas.

O treinador das categorias sub-15, sub-17 e sub-20 será Luiz Henrique Netto, que está empenhando em fazer um bom trabalho com os jovens atletas. O coordenador das categorias de base do Fefecê é Douglas Ozias.