publicado em 19/12/2023

O Botafogo, de Rio Preto, foi o grande campeão da 2ª Copa Competência no Apito (Foto: Leandro Barbosa)

Daniel Marques

O público lotou o estádio de Valentim Gentil anteontem para a grande final da 2ª Copa Competência no Apito, torneio regional de futebol amador. O Botafogo, de Rio Preto, venceu o Flamenguinho, de Votuporanga, por 2 a 1, foi campeão e levou o prêmio de R$ 10 mil.

Os gols decisivos do time rio-pretense foram marcados por Júnior Paraíba e Coyote, enquanto Anderson descontou para a equipe votuporanguense. Além do valor em dinheiro, o Botafogo recebeu troféus e medalhas, enquanto o Flamenguinho, como vice-campeão, levou para casa R$ 5 mil, troféu e medalhas. Caroço, do Flamenguinho, foi o artilheiro do torneio, e o goleiro Diego, do Botafogo, o menos vazado. Ambos receberam troféus.

Uma novidade que marcou a competição foi a implementação do árbitro de vídeo, o popular VAR, tornando a 2ª Copa Competência no Apito um dos primeiros torneios de futebol amador da região a contar com o uso da tecnologia. Os times participantes elogiaram a organização da CNA, empresa de arbitragem de Votuporanga e região, pela realização de mais uma edição do campeonato.