publicado em 04/02/2023

O elenco, que apresentou uma melhora na última partida, busca amenizar a pressão e tenta vencer a primeira no torneio (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense se prepara para receber mais um adversário na Arena Plínio Marin. Domingo (5), às 10h, o elenco enfrentará a equipe da Itapirense com a difícil missão de conquistar os primeiros pontos na Série A3, depois de uma sequência de quatro derrotas.

Diante de seu torcedor, o elenco, que apresentou uma melhora tímida na última partida, busca amenizar a pressão e vencer para que os atletas e comissão voltem a “respirar”, e tentar a afastar o fantasma do rebaixamento para a “Bezinha”.

O time amarga a lanterna do campeonato sem nenhum ponto conquistado e nove gols sofridos. Junto com ele, na zona da degola, está o São José que tem três pontos conquistados e cinco gols sofridos após três empates e uma derrota.

Já o adversário de domingo (5) da Alvinegra é o recém-chegado na competição, o Itapirense, que está no topo da tabela e ocupa até então a terceira colocação do campeonato, com oito pontos conquistados sendo duas vitórias e dois empates. Atrás apenas do Bandeirante de Birigui, que também vem de duas vitórias e dois empates, e do líder da tabela, o Capivariano, que também tem o mesmo histórico, mas um maior saldo de gols.

Ingressos

Os ingressos para a partida já foram colocados à venda, por meio on-line, pelos preços tradicionais, ou seja: R$ 20 na arquibancada coberta e R$ 10 na geral, atrás do gol.

Transmissão