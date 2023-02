Em partida conturbada, o time perdeu de 1 a 0, porém o lance do gol, que deu a vitória para a equipe do São Bernardo, levantou discussões

publicado em 01/02/2023

Com um gol polêmico e que gerou discussões, a Votuporanguense perdeu a quarta partida no Paulista A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Com um gol tomado logo no primeiro minuto de jogo, no estádio Primeiro de Maio, a Votuporanguense somou a quarta derrota seguida no Campeonato Paulista da Série A3. O lance do gol, porém, que deu a vitória para o São Bernardo levantou discussões, isso porque o goleiro do CAV, Barbato, se encontrava caído em campo depois de um choque na cabeça.

A Votuporanguense apresentou um novo reforço, que foi direto para a partida nesta quarta-feira (1), Lito Andrade, lateral-direito assumiu a titularidade. Ainda um novo atacante também acertou com o time e foi para São Bernardo, trata-se de Wallan Luan, que era do Santa Cruz (RS) e ficou no banco.

O primeiro ataque da partida foi do São Bernardo, que precisou apenas de um minuto e meio para fazer o primeiro gol da partida. A bola sobrou para o camisa 7, Garrinsha, que não desperdiçou.

No lance do gol, uma trombada do goleiro Barbato com o zagueiro Guilherme Café, preocupou a comissão da Votuporanguense. Isso porque, ele precisou ser socorrido, imobilizado e encaminhado para um hospital. A partida ficou paralisada por cerca de 40 minutos por falta de ambulância no estádio.

O gol, porém, levantou discussões. Tudo porque no momento em que Garrinsha chutou a bola para o fundo da rede, o goleiro Barbato já estava caído e o árbitro da partida não parou a jogada.

O time de Votuporanga, porém, na volta da partida, realizou disputas de igual para igual. Apesar de que as maiores oportunidades nesse período foram do São Bernardo. O CAV teve uma boa chance de empatar o placar, aos 25 minutos, em uma jogada pela esquerda Neto Acará fintou seu marcador e bateu no gol, mas ele defendeu e a bola foi para a linha de fundo.

No segundo tempo, a Votuporanguense apareceu com maior presença em campo, com maiores oportunidades de gol e presença na área. Aos 19 minutos, uma cobrança de escanteio de Lito, com o pé direito, foi de forma direta ao gol e o goleiro do São Bernardo fez uma bela defesa.

O time continuou a pressionar o elenco do São Bernardo, continuou pelo segundo tempo com bastante intensidade e criando chances para marcar na partida. Já o rival, procurou nos minutos finais administrar o resultado que lhe foi favorável.

A Votuporanguense recebe no domingo (5), na Arena Plínio Marin, às 10h, a equipe do Itapirense. Já o São Bernardo receberá no sábado (4), às 15h, no Estádio Primeiro de Maio, o time do Desportivo Brasil.

EC SÃO BERNARDO 1 X 0 VOTUPORANGUENSE

Gol: 1’ 1ºT Garrinsha (ECS)

Local: Estádio Primeiro de Maio – São Bernardo

SÃO BERNARDO: David Becker; Vinicius Oliveira, Vinicius Leandro (Luís Felipe), Bruno Costa, Willian Santos (Artur); Alê (Vitor Hugo), Willian, Mateus Pereira (Ronaldo); Garrinsha, Xandinho (Sandrinho) e Barcos.

Técnico: Renato Peixe

VOTUPORANGUENSE: Barbato (Douglas Lima); Lito Andrade, Guilherme Café, Lucas Morais, Junior Prego; Mateus Norton, Jair (Lucas Soares) e Neto Acará (Thales Tim); Gabriel Rossetto (Vitão) e David (Luan).

Técnico Rodrigo Cabral

Cartão Amarelo: Mateus Pereira (ECS); Bruno Costa (ECS); Gabriel Rossetto (CAV); Garrinsha (ECS); Vitor Hugo (ECS); David Becker (ECS); Renato Peixe (ECS); Junior Prego (CAV); Lucas Morais (CAV)