A Votuporanguense, que vem de três derrotas no campeonato, tenta conquistar o primeiro triunfo na A3, desta vez fora de casa

publicado em 01/02/2023

A Votuporanguense viajou até São Bernardo para a disputa da quarta rodada do torneio em busca da primeira vitória (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) embarcou para São Bernardo, a mais de 500 km de Votuporanga, para a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe, que vem de três derrotas no campeonato, tenta conquistar o primeiro triunfo no torneio, nesta quarta-feira (1), às 15h.

A Votuporanguense continua na lanterna do campeonato com zero pontos conquistados, oito gols sofridos, na 15ª posição. Na frente, apenas, do Sertãozinho que também está com zero pontos e tem nove gols sofridos.