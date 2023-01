A Votuporanguense saiu na frente com um gol de Jair, mas cedeu ao empate e em menos de um minuto a uma virada; partida terminou em 3 a 2

publicado em 29/01/2023

Votuporanguense perde a terceira partida seguida no Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brMesmo na frente, até os 33 minutos do primeiro tempo, a Votuporanguense cedeu a terceira derrota no Campeonato Paulista da Série A3. A partida terminou em 3 a 2 para a equipe da Matonense, com gols de João Gabriel, que marcou duas vezes, e Guilherme Silva, para o time rival e do volante Jair e de David para o CAV.Para o jogo deste domingo (29), o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, optou por escalar o atacante Gabriel Rossetto, reforço da equipe que chegou na última semana na cidade. A alvinegra, assim como na última partida, impôs o seu ritmo de jogo e até os 20 minutos o elenco manteve intensidade e acertos de passos.A primeira grande oportunidade da Votuporanguense, aconteceu aos 16 minutos, quando em um contra-ataque a bola chegou em Neto Acará pela esquerda, que fintou seu marcador e cruzou na área para Gabriel Rossetto, que dominou mal e chutou ao gol. Em contrapartida, dois minutos depois o visitante teve duas grandes oportunidades de ataque.Aos 24 minutos, em uma boa jogada pela esquerda, o volante Jair da Votuporanguense recebeu a bola de Acará, fintou seu marcador e com o pé direito na bola bateu e marcou o primeiro gol da Alvinegra no Campeonato Paulista da Série A3.A Votuporanguense cedeu ao empate aos 33 minutos do primeiro tempo, mas em menos de um minuto a Matonense conseguiu virar a partida. Ambos os lances de gols foram iniciados por falhas na zaga Alvinegra pelo lado direito do rival. João Gabriel marcou aos 33 minutos e Guilherme Silva, aos 34 minutos.No segundo tempo, aos 10 minutos a Votuporanguense em jogada pela direita, a bola chegou na grande área aos pés de David, que não desperdiçou e marcou o gol do empate da equipe da Alvinegra.Aos 21 minutos, um novo erro do zagueiro Lucas Morais, do CAV, resultou no gol da vitória. O zagueiro deu a bola nos pés de João Gabriel, que mais uma vez fintou seu marcador, chutou no pé direito e partiu para o abraço com os companheiros da Matonense.O CAV ainda continuou a pressionar o elenco da Matonense, que fez algumas alterações em seu setor defensivo, mas não chegou a um resultado favorável. Nos acréscimos, a Alvinegra ainda teve a chance do empate com uma chegada pela esquerda e Lucas Morais perdeu a oportunidade.Agora o elenco Alvinegro, junta os cacos mais uma vez, e se prepara para enfretar o São Bernardo fora de casa, na quarta-feira (1), às 15h. Já a Matonense, recebe em Matão, no mesmo dia, o Sertãozinho, às 15h.Gols: 24' 1ºT Jair (VOT); 33' 1ºT João Gabriel (MAT); 34' 1ºT Guilherme Silva (MAT); 10' 2º T David; 21' 2º T João Gabriel (MAT)Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)Público: 587 pagantesRenda: R$ 9.360,00VOTUPORANGUENSE: Barbato; Norton, Guilherme Café, Lucas Morais e Junior Prego; Jair (Paulo Ramos), David (Cauari), Josiel (Gabriel Almeida); Neto Acará (Thales Tim), Vitão (Flavio), Rosseto.Técnico Rodrigo CabralMATONENSE: Weide; Vinicius (Camilo), Guilherme (Marcio Carlos), Romario, Izaldo; Pedro (Pará), Guilherme Silva, João Gabriel, Antony (Maranhão), Bruno e David (Guaberto).Técnico Rubio Alencar da SilvaCartão Amarelo: Josiel 20' 1ºT (VOT); Jair 11' 2ºT (VOT);