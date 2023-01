Depois de duas derrotas seguidas no campeonato, o elenco alvinegro terá a oportunidade de buscar uma vitória diante de sua torcida

publicado em 28/01/2023

A Votuporanguense depois de dois vexames terá a oportunidade de angariar pontos na Arena Plínio Marin diante da Matonense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista da Série A3, o elenco alvinegro terá uma nova oportunidade de buscar uma vitória diante de seu torcedor na Arena Plínio Marin. O time receberá a Matonense, que vem de um empate e uma derrota, neste domingo (29), às 10h, na Arena Plínio Marin.

O CAV, com as duas rodadas disputadas, já amarga a lanterna do campeonato com 0 pontos e cinco gols sofridos, junto com o Rio Preto que tem seis gols sofridos e um gol pró. A partida de amanhã servirá como mais uma chance para que a Votuporanguense junte os cacos e tente angariar pontos para, pelo menos, seguir na A3.

Tanto é que pensando nisso, o CAV trouxe algumas peças para reforçar o elenco e fazer com que pegue tempo de jogo. Como é o caso do atacante Gabriel Rosseto, de 22 anos, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Bandeirante, na última quarta-feira (25), em Votuporanga.

Na última partida também, o elenco contou com a titularidade do meia Josiel, que não tinha participado da estreia por problemas físicos. O elenco ainda poderá contar com o apoio de um terceiro reforço para o jogo de amanhã, Lito, de 30 anos, uma das apostas da comissão.

Ingressos

Os ingressos para a partida já foram colocados à venda, por meio on-line, pelos preços tradicionais, ou seja: R$ 20 na arquibancada coberta e R$ 10 na geral, atrás do gol.

Transmissão