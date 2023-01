O elenco perdeu na estreia em Votuporanga e já amarga na lanterna da competição com 0 pontos e cinco gols sofridos

publicado em 25/01/2023

Votuporanguense perde a segunda partida na A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense não fez o dever de casa e perdeu a segunda partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A3, nesta quarta-feira (25). Mesmo com uma postura diferente da apresentada pela equipe na estreia, o time recebeu o elenco do Bandeirante de Birigui e cedeu a derrota por 2 a 0. Com o resultado, o CAV já amarga na lanterna da competição com 0 pontos e cinco gols sofridos.Rodrigo Cabral optou por entrar em campo com duas alterações no seu plantel principal. Com a entrada do lateral-direito Josiel no lugar de Einstein e Flavio no lugar de Lucas Soares.O CAV ao jogo de forma mais ligada e com uma nova postura. Com mais transições, criações, toque de bola e disputas físicas. Esse foi o estilo adotado pela equipe, que até os 15 minutos iniciais da partida demonstrou a sua superioridade.Tanto é que aos 16 minutos, aconteceu um dos lances mais importantes da partida. Em uma jogada pela direita, Jair se infiltrou e conseguiu tocar ao fundo para David que cruzou, Neto Acará, apesar de bem posicionado, bateu na bola de voleio, que pingou e foi para a linha de fundo.Em uma cobrança de falta, aos 33 minutos, Tatá, da equipe do Bandeirante, bateu e a bola resvalou na barreira, que subiu e sobrou para Dudu. Essa foi a primeira chegada perigosa do time de Birigui no gol de seu adversário. Após o gol do Bandeirante a equipe se desorganizou.A Votuporanguense voltou para o segundo tempo mais ligada e construiu oportunidades nos primeiros cinco minutos. Mas aos 20 minutos, em jogada rápida pela esquerda o camisa 7 da equipe do Bandeirante, Brayam ganhou na velocidade, chegou sozinho na área e não desperdiçou.O visitante ainda tentou pressionar a equipe da Votuporanguense nos minutos finais e passou a tocar a bola e esperar o final da partida. O CAV volta a campo no domingo (29), às 10h, contra a Matonense, na Arena Plínio Marin. Já o Bandeirante de Birigui recebe o Desportivo Brasil no sábado (28), às 18h.Gols: 1º T 33' Dudu; 2º 20' BrayamLocal: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)Público: 437 pagantesRenda: R$ 7.580,00VOTUPORANGUENSE: Douglas Lima; Josiel, Guilherme Café, Lucas Morais e Junior Prego (Murilo Batalha) (Gabriel Rosseto); Jair (Marcos Vinicius), David (Cauari) e Mateus Norton; Vitão, Flávio (Lucas Soares) e Neto Acará.Técnico Rodrigo CabralBANDEIRANTE: Wiliam; Radeche, Léo Cruz, Gabriel Bahia e Dudu (Rubens); Willian Monteiro, Eduardo e Brayam (Otavio); Eduardo (Nascimento), Lucas Lima (Welbinho), Arisson e Tatá (Wallace).Técnico: Divaldo BarbosaCartão Amarelo: Não Houve