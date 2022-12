Clube também confirmou que a reapresentação da equipe está marcada para o dia 12

publicado em 03/12/2022

Velho conhecido da torcida, Rodrigo Cabral vai comandar a Votuporanguense na Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Como antecipado pelo A Cidade, a Votuporanguense se reapresenta para a preparação visando a Série A3 do ano que vem no próximo dia 12. A confirmação foi feita pelo Clube em suas redes sociais junto com o anúncio do técnico que irá comandar a equipe na temporada, o velho conhecido da torcida, Rodrigo Cabral.

“Treinador Rodrigo Cabral está de volta ao CAV, após chegar ao jogo de acesso em 2022, o treinador foi confirmado para a Série A3 de 2023. Rodrigo já trabalha junto a diretoria na montagem do elenco que deve se reapresentar dia 12 de dezembro na Arena Plinio Marin”, postou o clube.

Rodrigo Cabral chegou a Votuporanguense em 2020, como auxiliar de Rogério Corrêa e assumiu o trabalho de reestruturação das categorias de base da Alvinegra. Nesse meio tempo, atuou como auxiliar na A3 e Copa Paulista de 2020, até chegar no primeiro torneio no comando da equipe Sub-20, na Copa São Paulo 2022.

Ainda este ano, com a demissão de Thiago Oliveira, Rodriguinho assumiu o comando também do elenco principal e conseguiu não apenas tirar o clube da zona do rebaixamento, como chegou à semifinal da competição.