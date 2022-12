Atleta é o novo contratado da Votuporanguense e foi anunciado de forma oficial ontem à tarde pelo clube para disputa da Série A3

publicado em 28/12/2022

O atacante Neto Acará é o primeiro jogador anunciado oficialmente pela Votuporanguense (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense anunciou de forma oficial ontem o seu mais novo atacante, Neto Acará, de 23 anos. O atleta, integrado ao elenco desde o início da reapresentação, inclusive, marcou um gol no jogo-treino contra o Mirassol e promete que seu nome será muito escutado durante a disputa do Campeonato Paulista da Série A3.

No ano passado, Acará foi Campeão Goiano da 1ª Divisão, depois disso foi transferido para o Grêmio Prudente, onde disputou a ‘Bezinha’, passou pela Portuguesa Santista, onde disputou a A2, depois voltou para o Prudente e foi por meio de empréstimo para o Jaraguá de Goiás, antes de chegar na Votuporanguense.

“Fui muito bem recebido no clube. Vim com uma expectativa muito boa, com uma vontade de trabalhar e fazer um bom campeonato. Que a gente possa fazer uma boa caminhada na Série A3 junto com a Votuporanguense”, disse ele.