Raphael Oliveira, conhecido como “Pé”, foi vice-campeão na categoria pesadíssimo, pela faixa marrom, no Word Pro Abu Dhabi 2022

publicado em 23/11/2022

O World Pro Abu Dhabi, foi realizado nos dias 15 e 16 de novembro; Pé foi vice-campeão na categoria pesadíssimo (Foto: Arquivo)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Raphael Oliveira, conhecido como “Pé”, se tornou vice-campeão do torneio mundial de Jiu Jitsu, que aconteceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O World Pro Abu Dhabi, foi realizado nos dias 15 e 16 de novembro, e o atleta ficou com a prata na categoria pesadíssimo, pela faixa marrom.

O lutador já é conhecido por fazer história nos torneios em que pisa, junto de seu irmão, o Matheus Oliveira, o “Bizuca”. Ambos colecionaram medalhas durante disputas nacionais e internacionais da categoria, tendo, inclusive, se preparado para esse torneio que é a realização de um sonho.

“Foram muitas dificuldades com o fuso horário, a alimentação que é bem diferente no país, no começo perdemos o voo, a bagagem com os kimonos foram extraviadas. Mas o principal foi o cansaço físico do fuso horário, o corpo não descansa bem”, disse ele.

No fim, tudo deu certo, Raphael realizou o sonho e pisou nos tatames do Jiu-Jitsu Arena, em Abu Dhabi. Não só pisou como atingiu a performance que desejava e conquistou o vice-campeonato da categoria.