O encontro, que deve acontecer na parte da manhã entre os dirigentes, será o ponto de partida para a retomada ou não do futebol

publicado em 18/11/2022

Os dirigentes se reunirão para discutir e decidir a participação ou não da Votuporanguense no torneio (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma reunião na manhã desta sexta-feira (18), com todos os sócios do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), definirá o futuro do clube. Apesar do time ter sido representado no conselho técnico da Série A3 do ano que vem, os dirigentes se reunirão para discutir e decidir a participação ou não da Votuporanguense no torneio.

Desde o fim da participação do elenco Sub-20, no Campeonato Paulista da categoria, a Votuporanguense tem passado por especulações, investidas de empresários e boatos sobre a pausa do trabalho profissional durante esse ano. A equipe técnica foi completamente desmantelada e os diretores terão que recomeçar o comando para 2023.

“Iremos realizar uma reunião na sexta-feira para sabermos de forma correta qual caminho que será tomado”, disse o diretor da Votuporanguense, Marcelo Melo, em conversa com o A Cidade.

O investidor do clube ainda relatou, sobre as recentes informações, que saíram na imprensa, sobre a confirmação do CAV no campeonato. “Uma informação que ainda não é correta, então qualquer coisa que eu falar agora pode antecipar algo que não pode ser concreto”, finalizou.

Reunião A3

A Votuporanguense também participou da reunião, que definiu os rumos do Campeonato Paulista da Série A3. Com início marcado para 22 de janeiro e a final prevista para 14 de maio, o sistema de disputa foi mantido. Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à elite estadual.

Os 16 times se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam e são divididos em dois grupos com quatro, para jogos de turno e returno.