Bares e restaurantes da cidade oferecem opções para que os votuporanguenses acompanhem os jogos da seleção com amigos

publicado em 24/11/2022

Buteco du Pai, que já virou ponto de encontro dos amantes do futebol, porque o local oferece espaço amplo e um telão (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Futebol, música e muita animação. Os torcedores de Votuporanga que gostam de se juntar e assistir aos jogos da seleção brasileira em torcida têm muitas opções gratuitas à disposição para a estreia do time canarinho na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24). Da zona Sul à zona Norte, diversos bares fornecerão telões ou televisões para os votuporanguenses torcerem.

Uma das opções é o Buteco du Pai, que já virou ponto de encontro dos amantes do futebol, afinal, o local oferece espaço amplo e um telão para acompanhar jogos. O estabelecimento estará com uma programação recheada e que será comandada pela dupla sertaneja Pablo e Gabriel, que cantará os maiores sucessos animando a torcida durante o período da tarde e da noite.

Já no tradicional Baltazar Botequim, as portas serão abertas a partir das 15h, com muita música com Rodrigo Olih e na sequência com o sertanejo Fernando Marques. Com o slogan “Balta O Bar da Copa” o local também trará promoções para os consumidores de cerveja.

Na Lord Lion, localizada na zona Norte de Votuporanga, a programação também estará recheada para quem for acompanhar o jogo. Por lá o bar, com chopp artesanal, oferecerá uma promoção com happy hour a noite inteira e também show ao vivo e promoções em drinks para os torcedores, já a programação musical será comandada por Gustavo Bolzan.