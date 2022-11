Adversário da primeira rodada será o Grêmio Prudente, que estreia na Série A3; O primeiro jogo em casa será diante do Bandeirante de Birigui

publicado em 22/11/2022

A Votuporanguense estreia fora de casa, em Prudente, contra o Grêmio Prudente, que foi o campeão da Segundona este ano (Foto: Reprodução)

Da redação

Se internamente a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense ainda discute o planejamento e as contratações para a temporada 2023, a trajetória da Alvinegra no Campeonato Paulista da Série A3 já está traçado. No final da tarde de ontem a Federação Paulista de Futebol divulgo a tabela completa da competição, que está prevista para começar no dia 22 de janeiro e tem a final marcada para o dia 14 de maio. A Votuporanguense estreia fora de casa, em Prudente, contra o Grêmio Prudente, que foi o campeão da Segundona este ano e, consequentemente, conseguiu o acesso para A3.

A estreia da Alvinegra em casa, na Arena Plínio Marin, acontece na segunda rodada, em uma quarta-feira, dia 25 de janeiro, diante do Bandeirante de Birigui. O CAV, aliás, engata logo no inicio do campeonato uma sequência de dois jogo como mandante, já que na terceira rodada também permanece na Arena para receber a Matonense. Além das duas equipes, Itapirense, Desportivo Brasil, Marília, União Suzano, Grêmio Osasco Audax e Rio Preto, na última rodada, serão o adversários da Alvinegra na Arena Plínio Marin.

Já fora de casa, além da estreia contra o Grêmio Prudente, a equipe ainda terá pelo caminho o EC São Bernardo, Capivariano, Red Bull Brasil, São José, Sertãozinho e Barretos.

Vale ressaltar que a tabela divulgada inicialmente ainda é uma base para o andamento do campeonato. Os times mandantes têm até o dia 28 de novembro para escolher dia e horário em que preferem receber suas partidas em casa, com exceção da 15ª rodada, a última, em que todos os jogos são simultâneos, e que está marcada para o dia 18 de março, um sábado, às 15h. Se repetir o que fez em 2022, os jogos do CAV em casa deverão ocorrer às quartas-feiras, às 15h, e aos domingos, às 10h.

O regulamento do campeonato estadual é o mesmo da temporada de 2022: primeira fase em turno único, segunda fase em dois grupos de quatro times, semifinais valendo o acesso à Série A2 e depois decisão do título.

Jogos da 1ª rodada da Série A3 – 22/janeiro

Bandeirante x Marília

Barretos x União Suzano

Desportivo Brasil x Capivariano

Grêmio Prudente x Votuporanguense

Rio Preto x EC São Bernardo

Itapirense x Audax

Matonense x São José

Sertãozinho x Red Bull Brasil

Tabela do CAV na Série A3 de 2023

Rodada Data Confronto

1 ª 22/1 Grêmio Prudente x Votuporanguense

2 ª 25/1 Votuporanguense x Bandeirante

3 ª 29/1 Votuporanguense x Matonense

4 ª 01/2 EC São Bernardo x Votuporanguense

5 ª 05/2 Votuporanguense x Itapirense

6 ª 08/2 Votuporanguense x Desportivo Brasil

7 ª 12/2 Capivariano x Votuporanguense

8 ª 15/2 Votuporanguense x Marília

9 ª 18/2 Red Bull Brasil x Votuporanguense

10 ª 26/2 Votuporanguense x União Suzano

11 ª 01/3 São José x Votuporanguense

12 ª 05/3 Votuporanguense x Grêmio Osasco Audax

13 ª 08/3 Sertãozinho x Votuporanguense

14 ª 12/3 Barretos x Votuporanguense