Evento reuniu mais de 150 participantes e distribuiu uma premiação de R$ 10 mil aos campeões e vice-campeões de cada categoria

publicado em 28/10/2022

Na ocasião, a diretoria do Assart aproveitou a competição para inaugurar mais uma quadra da modalidade no clube, que agora conta com 6 (Foto: Divulgação)

Da redaçãoO último fim de semana foi de muito beach tennis, música e confraternização no Assary Clube de Campo. O 1º Open de Beach Tennis Sicoob Credlider reuniu mais de 150 participantes e distribuiu uma premiação de R$ 10 mil aos campeões e vice-campeões de cada categoria. Tudo acompanhado de um clima amistoso, descontração e música com o grupo Os Partideiros. Na ocasião, a diretoria do Assart aproveitou a competição para inaugurar mais uma quadra da modalidade no clube, que agora conta com 6.As disputas começaram na sexta-feira com as categorias Iniciante Masculino e Feminino. As duplas Arthur Martins e João Pereira, no masculino, e Andréia Mota e Karina Silva, no feminino, sagraram-se campeãs. No sábado foi a vez das categorias A, B e C Masculino e Feminino.As finais ocorreram no domingo com as duplas Pedro Cavallari e Wellington e Carla e Flávia Bertolo, de Fernandópolis, campeões da categoria C. Na categoria B, o título do masculino ficou com Robson Pereira e Allan Lourenço, e do feminino com Aila Brambila e Aline Soares, de Fernandópolis. Já na categoria A, os grandes campões foram os irmãos Ygor e Yuri Mantovani, que venceram a final de virada em uma partida eletrizante.