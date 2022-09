O jovem votuporanguense, que agora faz parte da equipe brasileira júnior da modalidade, participou do Mundial que aconteceu em Lima, no Peru

publicado em 06/09/2022

O torneio aconteceu neste fim de semana, em Lima, no Peru, Heitor participou da disputa dos 200m borboleta (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O jovem votuporanguense, Heitor Napolitano, foi um dos destaques brasileiros no Campeonato Mundial Jr. de natação. O torneio aconteceu neste fim de semana, em Lima, no Peru, e ele participou da disputa dos 200m borboleta.

O atleta terminou em sétimo lugar da categoria em que disputou com 2min01s95, que ficou com uma dobradinha dos gêmeos poloneses Krzysztof e Michal Chmielewski. Krzysztof levou o ouro (1min55s78) e Michal ficou com a prata (1min57s69). O japonês Kamikawabata Ei completou o pódio (1min58s37).

Esse foi o primeiro torneio mundial, que o atleta, que é cria da natação de Votuporanga, participou de sua carreia. Heitor, com apenas 16 anos, é o atual bicampeão brasileiro de 200m borboleta e também o vice-campeão sul-americano da mesma categoria. Atualmente, Heitor faz parte da natação do Esporte Clube Pinheiros, da capital.