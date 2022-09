O campeonato terá uma mega estrutura montada no Centro de Eventos Helder Galera e receberá mais de 400 atletas de toda a região

publicado em 23/09/2022

A partir desta sexta-feira (23), Votuporanga será sede de um dos maiores torneios de Beach Tennis da região (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A partir desta sexta-feira (23)Votuporanga será sede de um dos maiores torneios de Beach Tennis da região. Com uma mega estrutura montada no Centro de Eventos Helder Galera, o “Open Caju Brasil” se prepara para receber a partir das 17h mais de 400 atletas da cidade e também competidores de todas as cidades da região.

A programação é completa e a entrada é gratuita durante os dias de evento. Amanhã e no domingo (25) as competições se iniciam partir das 8h, e seguem até às 23h durante o dia de hoje e amanhã, já no domingo será até as 18h.

O espaço contará ainda com praça de alimentação, brinquedos para crianças e área de fisioterapia e massagem para os atletas. Além de uma programação musical, que contará com Santtorini Dj, durante todos os dias e o grupo Nossa Teoria, amanhã das 21h às 0h.

A organização do campeonato é da BT4s Evento Esportivos e conta com parceria da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Serão cerca de R$ 20 mil em premiação distribuídos em 16 categorias.