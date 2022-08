Ao todo, 30 atletas de Votuporanga participaram do torneio nacional Karatê Semi-contato, na cidade de Sabino, no último fim de semana

publicado em 25/08/2022

Os votuporanguenses foram destaque e conquistaram importantes medalhas durante o torneio (FGoto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A academia Syobukan foi a representante da Secretaria de Esportes na primeira fase Campeonato Brasileiro Karatê Semi-contato, que aconteceu no último fim de semana, na cidade de Sabino. Os votuporanguenses foram destaque e conquistaram importantes medalhas durante o torneio.

O evento contou com a participação de 300 atletas, de seis estados brasileiros e de Votuporanga participaram 30 atletas, que conquistaram 25 ouros, 15 pratas e sete bronzes. Com o resultado, a cidade ficou em 2º lugar geral, com 610 pontos.

Foi realizado o Exame de Grau Faixa Preta, onde os atletas da Secretaria de Esportes & Lazer foram aprovados para Faixa Preta 6º Dan.

Confira as conquistas dos atletas votuporanguenses: