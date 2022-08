A competição aconteceu em Mendonça e reuniu mais de 300 atletas, e foi organizado pela FKP

publicado em 23/08/2022

Os irmãos Lucas e Victor Celeri conquistaram importantes medalhas no torneio de Karatê esse fim de semana (Foto: Divulgação) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os irmãos votuporanguenses Lucas e Victor Celeri conquistaram medalhas importantes, neste fim de semana, no torneio Copa Karatê 2022. A competição aconteceu em Mendonça e reuniu mais de 300 atletas, e foi organizado pela FKP (Federação Karatê Paulista), com apoio da FBK (Federação Brasileira de Karatê).