publicado em 07/07/2022

O saldo foi bastante positivo e terminou com premiação a todos os participantes (Foto: Divulgação)

Com a participação de quase duzentos atletas da região e um público imenso acompanhando os dois dias de torneio em quase 200 partidas disputadas, o Votuporanga Clube - através dos professores Marcinho Fukuiama e Claudemir Silva (Cal) - teve mais um grande evento realizado em um formato diferente, cujo objetivo era ter a competição de forma a incentivar os participantes dando oportunidade de mais rodagem a todos com mais partidas disputadas em um só evento.

O saldo foi bastante positivo e terminou com premiação a todos os participantes, que foram divididos em Categorias livres masculinas e femininas A, B, C, Iniciantes e ainda subdivididos em séries Ouro, Prata e Bronze nas repescagens.

O professor Marcinho Fukuiama informou que a competição só foi possível graças ao apoio de diversas empresas da cidade, tendo como patrocinadores masters as empresas Net Rubi, TNT/Itaipava, À Joia, Polly Sports, Loff e Valfran e Protege Vacinas.

O coordenador geral da competição Marcinho Fukuiama e o diretor técnico da competição, professor Claudemir Silva, agradeceram imensamente aos empresários que patrocinaram o evento, pois sem eles seria muito difícil promover ações que tirem as crianças e jovens do sedentarismo e os coloca na prática de uma atividade que vai promover a saúde, trazer bem-estar, socializar e acima de tudo vai auxiliar na formação de cidadãos do bem.

Os dois também agradecem a diretoria do clube que sempre apoiou os eventos esportivos e recepciona com carinho o público presente nos campeonatos, familiares, amigos e visitantes das cidades vizinhas.

Quadro de honra das Categorias A, B, C e Iniciantes das séries "Ouro".

CATEGORIA INICIANTE FEMININA:

Campeãs: Thaíse e Jôse

Vice-Campeãs: Tainá e Lorena

Terceiras Colocadas: Karina e Maria

Quartas Colocadas: Gabi e Juliana.

CATEGORIA INICIANTE MASCULINA:

Campeões: Dudu e João Victor

Vice-Campeões: Otávio e Pietro

Terceiros Colocados: Bruno e Pedro

Quartos colocados: Cláudio e Arthur

CATEGORIA C FEMININA:

Campeãs: Aline e Bianca

Vice-Campeãs: Duda e Giovanna

Terceiras Colocadas: Giovana e Natalia

Quartas Colocadas: Jandira e Márcia

CATEGORIA C MASCULINA:

Campeões: Filippe e Allan

Vice-Campeões: Luís Roveda e Bruno

Terceiros Colocados: Marcos e Willian

CATEGORIA B FEMININA:

Campeãs: Angela e Brenda

Vice-Campeãs: Evelin e Mara

Terceiras Colocadas: Manoela e Thaís

Quartas Colocadas: Silvana e Aline

CATEGORIA B MASCULINA:

Campeões: Fabio e Caio

Vice-Campeões: Arthur e Rodolfo

Terceiros Colocados: Vítor e Gustavo

Quartos Colocados: Wellington e Lucas

CATEGORIA A FEMININA:

Campeãs: Dani e Ana Saviole

Vice-Campeãs: Bruna e Midori

CATEGORIA A MASCULINA

Campeões: Sanzio e Éder

Vice-Campeões: Dudu e Mineiro