Cope entrou na Votuporanguense em 2021 e esteve à frente de uma proposta de reestruturação da equipe durante o último ano

publicado em 12/07/2022

Diego Cope recebeu uma nova proposta de trabalho e resolveu encarar um novo desafio em sua carreira (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O diretor executivo de futebol, Diego Cope, anunciou na tarde desta terça-feira (12) a sua saída do CAV (Clube Atlético Votuporanguense). Cope, que chegou em Votuporanga em janeiro de 2021, foi contratado para atuar no projeto de reestruturação do DNA do clube e se despediu por meio de suas redes sociais.

Diego Cope recebeu uma nova proposta de trabalho e resolveu encarar o desafio em sua carreira. De acordo com o divulgado, o diretor deve ser anunciado pelo Marcílio Dias, de Santa Catarina.

“Ficamos com a avaliação positiva, de cinco campeonatos que disputamos, quatro classificamos. É um clube que a gente vive o futebol muito intensamente, quando a gente está sempre em competição vivemos em uma tensão muito grande e mesmo assim é um local de trabalho maravilhoso”, disse Cope em entrevista exclusiva ao A Cidade.

Em sua avaliação, o diretor disse que a passagem só não foi melhor devido aos títulos e aos acessos que bateram na trave. Ele esteve nos bastidores das campanhas que levaram o CAV às semifinais do campeonato Paulista da série A3 em 2021 e 2022 e a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

“Tudo isso para olhar o crescimento do CAV. A gente deixa um legado e uma metodologia, um DNA que vai continuar sendo feito. Tenho a certeza que quem assumir irá pegar um CAV redondinho no quesito técnico, futebol, com banco de dados. Foi maravilhoso esse momento”, completou.