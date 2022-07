O Campeonato Amador Municipal de Futebol homenageia neste ano Ediberto Silva, o conhecido Betão, e terá 18 equipes participando

publicado em 15/07/2022

O torneio de futebol amador de Votuporanga irá começar no próximo dia 7 de agosto, no Campo da Ferroviária (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Campeonato Amador Municipal de Futebol enfim foi definido. Por meio de um congresso técnico, que aconteceu no início desta semana, no Parque da Cultura, ficou certo de que o torneio se inicia no próximo dia 7 de agosto, no Campo da Ferroviária, na zona Sul do município.

Neste ano, estarão participando do torneio 18 equipes com até 25 inscritos cada. Estarão na disputa: JSports/Antares Fut7, Bar Montilha, BetXGolmax /Farmácia Gallena, Brothers A, Brothers B, Chelsea, EliteBet, Flamenguinho, Fortaleza, Time do Grilo, Matarazzo/SpeedyMax, Nacional, Smoking A, Smoking B, União/Drogaria São Felipe, Unidos da Sul A/Funilaria Tinassi, Unidos da Sul B/SpeedyMax e o time Vila Carvalho.

De acordo com o regulamento definido na reunião desta semana, entre os integrantes dos times e Secretário de Esportes e Lazer, Marcelo Stringari, as equipes estarão divididas em dois grupos e todos se enfrentam entre si no grupo. Depois, dois de cada grupo serão classificados por meio da pontuação para as quartas de final, na sequência para semifinal e, por último, a grande final.

"Estou muito feliz por iniciar mais uma temporada do futebol amador, espero que todos se divirtam, que haja paz, respeito e muito futebol de qualidade. Agradecimento especial ao nosso prefeito Jorge Seba que sempre nos apoia sem medir esforços para que haja sempre a prática e incentivo ao esporte aqui no município. Boa sorte a todos que vença o melhor", disse o secretário Marcelo Stringari.

As partidas serão realizadas no Campo da Ferroviária e Campo Mário Covas, em Votuporanga, além do Campo de Simonsen. No período da manhã, os jogos serão às 8h e às 10h e, no período vespertino, às 14h e 16h.

Homenageado

Ediberto Silva, o conhecido Betão, foi a lenda do futebol votuporanguense escolhido para ser homenageado no torneio deste ano. O ex-jogador tem hoje 76 anos e escolheu Votuporanga para ser sua casa. O profissional teve uma carreira gloriosa pela antiga AAV (Associação Atlética Votuporanguense) e também pelo Marília, onde fez parte do elenco que levou o time à primeira divisão do paulista, em 1971.

Betão iniciou sua história no futebol ainda em 1965, no time de sua cidade natal, o Linense, onde atuou por um ano como lateral-esquerdo. Em seguida, ele embarcou para o Paraná, por lá defendeu, também por um ano, as cores da Esportiva Jacarézinho.

Em 1967, Betão chegou pela primeira vez em Votuporanga, no mesmo período em que a Alvinegra jogou a final contra o XV de Piracicaba, no Pacaembu. Em 1968, por conta das reformas de ampliação do Plínio Marin, o atleta jogou pelo Mirassol e, em 69, voltou para a AAV. Em 70, Betão foi vendido para Corinthians, de Presidente Prudente.

Já em 1971, em Marília o atleta foi campeão e conquistou o acesso à primeira divisão do paulista com o elenco. Betão permaneceu no time até a primeira metade de 1974 e depois retornou a Votuporanga, onde ainda jogou emprestado para o FFC e pendurou as chuteiras, como jogador profissional, na AAV, em 1977.