Os atletas conquistaram importantes medalhas e inclusive a chance de participar da fase final estadual, na cidade de Presidente Prudente

publicado em 07/06/2022

Votuporanga conquistou uma importante colocação no ranking de medalhas da competição (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs atletas votuporanguenses que participaram nos últimos dias do 24º JOMI (Jogos da Melhor Idade), na cidade de Araçatuba, conquistaram importantes medalhas e saíram como 9º município no ranking de classificação dos participantes desta edição. Duas atletas, de xadrez e atletismo, inclusive, conquistaram a chance de participar da fase final estadual em Presidente Prudente.Entre as 47 cidades participantes, Votuporanga garantiu o expressivo lugar na tabela de classificação, com duas medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. As medalhas de prata foram conquistadas pelas atletas Jerusalina, no xadrez e Isabel, no atletismo, que representarão a cidade na fase final estadual, nos dias 29 de junho a 3 de julho.Já as quatro medalhas de bronze foram garantidas por Rubens, Nelson e Oswaldo, na bocha, por Isabel, na natação, categoria nado costas e também pela atleta Vera, na modalidade de dama.O professor Rodrigo Freitas, que acompanhou os idosos de Votuporanga durante o torneio, avaliou positivamente a primeira participação da equipe e disse que a ideia é continuar com o incentivo aos participantes da melhor idade em competições.“Na edição deste ano estão todos de parabéns foi muito positivo, estou muito feliz com nossos resultados. Todos os atletas estiveram empenhados e dedicados, valeu cada esforço entre todas as modalidades e principalmente reencontraram amigos que conquistaram ao longo dos anos entre um JOMI e outro. Estávamos com a delegação reduzida e conquistamos várias medalhas para nossa cidade, parabéns a todos os envolvidos”, disse.Os Jogos da Melhor Idade foram promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo, com organização e realização conjunta à Prefeitura de Araçatuba, que recebeu e organizou a 5ª etapa dos jogos em 2022. A disputa aconteceu apenas por atletas com idade a partir dos 60 anos.