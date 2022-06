A jovem Helena Napolitano Fonseca Reis, do Centro de Formação de Natação, conquistou o título paulista na categoria infantil

publicado em 28/06/2022

O Campeonato Paulista da Categoria infantil, Troféu Katsuo Morashige, aconteceu neste final de semana, em Santo André (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA jovem atleta votuporanguense Helena Napolitano Fonseca Reis, da equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga/Unifev/Avonat, conquistou o importante título paulista. O Campeonato Paulista da Categoria infantil, Troféu Katsuo Morashige, aconteceu neste final de semana, em Santo André, no Complexo Aquático Pedro Dell Antonia.Helena, com apenas 14 anos, venceu a prova dos 200 metros nado costas, com a excelente marca de 2:32, onde conquistou o título de campeã paulista na prova. Além da medalha de ouro na prova dos 200 metros nado costas categoria infantil 2 (nascidos em 2008), conquistou pra nos 100 metros nado costas e bronze nos 100 metros nado borboleta. Na prova dos 200 metros nado medley, a atleta obteve a sexta colocação.Também participou da competição o nadador Felipe Manchine Rodrigues, na categoria Infantil 2, e conquistou duas importantes classificações, sendo o oitavo nos 200 metros nado peito e 10º na prova dos 100 metros nado peito (marcam pontos os classificados até 12º lugar).No quadro geral de medalhas da categoria Infantil 2 feminino, a equipe do Centro de Formação/Unifev/Avonat obteve a quarta colocação no geral sendo superada apenas pelas equipes da Seleção estadual do SESI-SP, Círculo Militar de São Paulo e SERC, Santa Maria de São Caetano do Sul.Com as marcas alcançadas, Helena e Felipe participarão no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de inverno dos dias 12 a 16 de julho, no Praia Clube, em Uberlândia. O coordenador geral do Centro de formação de Votuporanga, o profº Luiz Augusto Garcia, o conhecido Xaninho, agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Unifev.“Eles estão sendo fundamentais para a manutenção da participação da equipe nas competições mais importantes, como os campeonatos estaduais e nacionais, pois são eventos de custo maior e não teríamos a chance de participar se não fosse a ajuda e apoio destes importantes parceiros”, disse.Ontem a equipe Juvenil embarcou para o Rio de Janeiro, onde irá participar do Campeonato Brasileiro Juvenil, na piscina olímpica do Clube de Regatas Vasco da Gama.