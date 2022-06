O atleta Vinicius Moretti, atual campeão brasileiro de mountain bike maratona, conquistou mais um importante título neste fim de semana

publicado em 29/06/2022

Moretti é o atual campeão brasileiro de mountain bike maratona (XCM), na categoria Master A1 (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga foi muito bem representada no L'Étape Rio, prova brasileira do Tour de France que replica o padrão de qualidade do maior torneio de ciclismo de estrada do mundo. O votuporanguense Vinicius Moretti conquistou o primeiro lugar, neste fim de semana, em meio a quase dois mil ciclistas de todo o mundo.Moretti é o atual campeão brasileiro de mountain bike maratona (XCM), na categoria Master A1. O evento deste fim de semana, porém, contou com dois percursos: o longo de 102 km com altimetria de 1.096 m, e o curto, com 46 km e altimetria de 450 m.“Aproveitei de todas as qualidades e abri uma folga na última subida do túnel, na última volta e cheguei escapado para comemorar de braços abertos e agradecer a todos os meus patrocinadores e pessoas que torcem por mim”, comemorou o votuporanguense nas redes sociais.O atleta vive grande fase após ter conquistado o título nacional e se destacar em competições emblemáticas do ciclismo, como o Brasil Ride. O ótimo momento do Moretti rendeu a assinatura com a equipe Pedal Power. Com o percurso longo (102km) da prova, ele iniciou na Marina da Glória, na zona sul, e passou pela Vista Chinesa e a Mesa do Imperador.Na segunda colocação, Guilherme do Couto atingiu 2h41min11s, enquanto Raphael Serpa completou o pódio, com 2h41min21s.