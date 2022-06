Rodrigo Cabral e Breno Barbosa anunciaram saída da Votuporanguense ontem pela manhã; eles foram contratados por um clube goiano

publicado em 08/06/2022

O técnico Rodrigo Cabral e o analista de desempenho, Breno Barbosa, anunciaram a despedida da Votuporanguense (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O técnico Rodrigo e o analista de desempenho, Breno Barbosa, anunciaram na terça-feira (7) pela manhã, por meio de suas redes sociais, as suas saídas do Clube Atlético Votuporanguense. Os dois profissionais agora seguem para um clube do futebol goiano, que ainda não foi divulgado oficialmente.

Os dois publicaram de forma oficial uma despedida para toda a torcida e agradeceram a oportunidade de estarem no clube. “Foram quase dois anos de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Nesse período, batemos duas vezes na trave pelo acesso, saindo na semifinal do Paulista A3 em 2021 e 2022, fizemos uma boa campanha na Copa Paulista 2021, sendo eliminado nas quartas de finais e alcançamos a melhor colocação do CAV na história da Copa São Paulo, no qual fomos até a terceira fase da competição”, escreveu Breno.

Os dois trabalharam juntos desde o início do projeto e vão juntos para a nova empreitada. “Não foi fácil a decisão de encerrar meu ciclo na instituição, porém tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Trabalho e convicção. Seguimos”, completou o analista de desempenho.

Rodrigo Cabral chegou a Votuporanguense em 2020, como auxiliar de Rogério Corrêa e assumiu o trabalho de reestruturação das categorias de base da Alvinegra. Nesse meio tempo, atuou como auxiliar na A3 e Copa Paulista de 2020, até chegar no primeiro torneio no comando da equipe Sub-20, na Copa São Paulo 2022.

Ainda este ano, com a demissão de Thiago Oliveira, Rodriguinho assumiu o comando também do elenco principal e conseguiu não apenas tirar o clube da zona do rebaixamento, como chegou à semifinal da competição.

“Gratidão e respeito a essa grande instituição. Obrigado CAV, sucesso sempre”, escreveu ele em sua despedida por meio das redes sociais.

A diretoria da Votuporanguense também se manifestou por meio das redes. “O CAV agradece os colaboradores pelos serviços prestados e deseja boa sorte na sequência das suas carreiras”, disseram.